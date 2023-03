Burmistrz Kartuz spotkał się z sołtysami z okazji ich święta. Co się działo? Jak wyglądało spotkanie? |ZDJĘCIA Maciej Krajewski

W Urzędzie Miejskim w Kartuzach odbyło się spotkanie burmistrza z sołtysami. Była to okazja do omówienia aktualnych spraw i zadań, a także do uczczenia Dnia Sołtysa.