Budżetówka zapowiada protesty. Porozmawiajmy poważnie o podwyżkach. Komentarz Artura Kiełbasińskiego - redaktora naczelnego "DB"

Paradoks sytuacji polega na tym, że emocje rosną wraz ze świetnymi wynikami gospodarki. Rosnące płace, rosnący eksport, bardzo niskie bezrobocie sprawiają, że wielu Polakom, mimo gospodarczych kłopotów pandemicznych, żyje się po prostu łatwiej. Wzrosty płac rzędu 10% rok do roku, to dla wielu pracowników realia. Ale nie dla pracowników budżetówki, którzy w ostatnich latach byli w trudnej sytuacji.

Przypomnijmy. W ramach wychodzenia z kryzysu rząd PO-PSL w 2009 r. zamroził budżet płac w sferze budżetowej. I budżetówka w tym stanie zamrożenia trwała latami. Pojawiały się punktowe podwyżki – w policji, straży pożarnej, wśród lekarzy. Jednak budżetówka jako całość na podwyżki czekała wiele lat. Gdy odmrożenie płac nastąpiło, okazało się, ze skala podwyżek co najwyżej rekompensuje straty z okresu po 2009 r. Podwyżki nie oznaczały bowiem poprawy statusu pracowników budżetówki, a co najwyżej powrót do ich sytuacji z 2009 r.