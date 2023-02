Budżet obywatelski na 2023 r. w Malborku będzie odwieszony? Zadania pojawiły się w projekcie uchwały Rady Miasta. Sesja w czwartek

Budżet obywatelski w Malborku zawieszony? Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej

Przyjęta przez radnych 28 grudnia ubiegłego roku uchwała budżetowa Malborka wpłynęła 2 stycznia do RIO.

Podczas jej analizy stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na niezaplanowaniu w wydatkach budżetu na rok 2023 zadań przewidzianych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – zwraca uwagę Luiza Budner-Iwanicka, prezes RIO w Gdańsku, w piśmie skierowanym do władz Malborka.

Co prawda, to miasta na prawach powiatu mają obowiązek tworzenia budżetu obywatelskiego, ale skoro w Malborku już się na to zdecydowano, to powinno się przestrzegać przepisów regulujących zasady jego funkcjonowania. A te przewidują, że gdy mieszkańcy w głosowaniu wytypują projekty do realizacji, to muszą się one znaleźć na liście wydatków budżetowych.

- Z uwagi na powyższe tutejsza izba zwraca się z prośbą o niezwłoczne zaplanowanie wybranych zadań w wydatkach budżetu miasta Malborka na 2023 r., w terminie umożliwiającym ich realizację zgodnie z przyjętym harmonogramem – czytamy w piśmie RIO.