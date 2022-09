Budżet Obywatelski 2022 Gdynia. Znamy listę zwycięskich projektów GALERIA

Do realizacji z tegorocznego BO2022 trafi 84 projektów dzielnicowych oraz dwa projekty Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie podczas dziewiątej edycji projektu trwało od 5 do 19 września - najmłodszy mieszkaniec, który "oddał" głos miał 16 dni, najstarszy 99 lat. Jak podkreślali gdyńscy urzędnicy na ogłoszeniu wyników, brak dolnej bariery wiekowej jest, ich zdaniem, częścią polityki prorodzinnej w mieście. Najwięcej głosów oddano ostatniego dnia, kiedy zagłosowało blisko 4 tysiące osób.

– Dziękujemy za wszystkie głosy, gratulujemy wnioskodawcom, gratulujemy wszystkim gdynianom, którzy głosowali - podkreślał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - To Państwo są siłą napędową tego procesu. Dzięki Państwu zostanie zrealizowanych 86 projektów, które wniosą na pewno wiele dobrego do przestrzeni naszych dzielnic i całego miasta Najbliższych dniach wszystkie wygrane projekty zostaną przydzielone do odpowiednich komórek Urzędu Miasta, które zaczną się przygotowywać do ich realizacji – mówił podczas podsumowania BO Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.