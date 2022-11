Budżet Malborka na 2023 r. Radni sceptyczni wobec propozycji burmistrza. Ten proponuje życie z ołówkiem w ręku i zaciskanie pasa Anna Maria Szade

Budżet Malborka na 2023 r. Radni sceptyczni wobec propozycji burmistrza. Ten proponuje życie z ołówkiem w ręku i zaciskanie pasa Anna Arent

Jeśli skarbnik miasta mówi, że to najcięższy projekt budżetu Malborka w jej karierze zawodowej, to znaczy, że z finansami w 2023 r. naprawdę nie będzie wesoło. O tym, jakie pieniądze będą w miejskiej kasie i na co zostaną przeznaczone w przyszłym roku, dyskutowali radni podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.