Budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku. Jest kolejny termin otwarcia mostka nad Radunią na Zaroślak. Ma być gotowy w środę, 12.05.2021 r.

– 2 kwietnia prezydent Dulkiewicz mówiła, że mieszkańcy Zaroślaka otrzymali „na zajączka” nowy mostek. Później termin otwarcia tego mostu był wielokrotnie przesuwany – mówił radny PiS Przemysław Majewski.

– Te terminy są co chwila przekładane. To trwa już ponad 2 lata. Mieliśmy nadzieję, że rano będziemy mogli pojechać do pracy komunikacją miejską, ale żaden autobus nie przyjechał. Można było nie otwierać drugiej nitki tak szybko i może mielibyśmy tę inwestycję dokończoną w połowie kwietnia. Informacje dostawaliśmy za późno – mówi mieszkaniec Zaroślaka Tomasz Karmasz, który przyszedł na konferencję radnych.