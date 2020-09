Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni coraz bliżej…

- Formuła PPP jest w pełni uzasadniona do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Port Zewnętrzny jest inwestycją na dekady – nie możemy patrzeć na nią pod kątem popytu z perspektywy roku czy dwóch, jeżeli ma nam służyć przez 30, 40 czy nawet 50 lat. Dziś, patrząc na długoterminowe perspektywy, które są pozytywne, trzeba działać jak najszybciej- skomentował Maciej Ziomek – Associate Partner at EY Transaction Advisory Services Transport & Infrastructure Sectors Leader.

Niezbędne w tym aspekcie jest usprawnienie ruchu drogowego poprzez budowę Drogi Czerwonej. Ma ona dziś priorytetowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej z i do Portu Gdynia. Droga Czerwona stanie się nową „aortą” życia dla Portu Gdynia i samego miasta, poprawi logistykę towarową Portu Gdynia, ale także komunikację drogową w samym mieście.

- Budowa Drogi Czerwonej będzie stymulować rozwój regionu, a także wspierać działania na rzecz nowych połączeń żeglugowych w basenie Morza Bałtyckiego. Realizacja inwestycji drogowych i kolejowych znacząco przyspieszy realizację kluczowych dla gospodarki morskiej i krajowej projektów, takich jak Port Zewnętrzny – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Poprawie dostępności transportowej portu służą również inwestycje w zakresie infrastruktury transportu kolejowego, w tym realizacja projektu "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdynia". Stworzy to szanse na wzrost liczby pociągów obsługiwanych w porcie oraz przyspieszenie ich obsługi, co więcej wpłynie pozytywnie na dekarbonizację poprzez elektryfikację układu kolejowego do zachodniej części portu.