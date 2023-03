Budowa nowej siedziby PUK w Rumi wzbudziła wątpliwości u mieszkańca. Chodzi o wykonawcę inwestycji

W styczniu 2023 roku miejska spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi podpisała umowę z gdyńską firmą Adwizon na budowę nowej siedziby PUK. Inwestycja ma kosztować niespełna 32 miliony złotych.

- To wielki dzień dla naszej firmy, ale także dla mieszkańców Rumi, bo jest to jedna z największych inwestycji w historii miasta. Największą jest oczywiście węzeł integracyjny w Janowie, ale my jesteśmy prawdopodobnie na drugim miejscu - mówił w dniu podpisania dokumentu Stanisław Pogorzelski, prezes rumskiego PUK-u.