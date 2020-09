Budowa Mariny Royal w Darłowie. Wmurowanie kamienia węgielnego. Zdjęcia

W rezydencji VistaMar, która powstaje tuż przy wejściu do awanportu na terenie Darłówka Zachodniego - nadmorskiej dzielnicy Darłowa, znajdzie się 105 lokali mieszkaniowych o metrażu od 25 do 88 mkw. W budynku powstanie basen wewnętrzny, sauny, spa, klub malucha oraz studio fitness, kawiarnia z piekarnią i sale konferencyjno-bankietowe z widokiem na morze. W inwestycji zaplanowano także podziemny garaż, komórki lokatorskie, pralnię z suszarnią i przestronne rowerownie.

- To część wieloletniego projektu, który realizujemy w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejscowości nadmorskich w Polsce. Darłówko to miejsce z ogromnym potencjałem, a inwestycja stanowi połączenie tego, co najlepsze w polskiej i flamandzkiej kulturze. Zależy nam na stworzeniu doskonałej jakości budynków, które dzięki ponadczasowej formie wpasują się w charakter okolicy. Ich mieszkańcy będą mogli w komfortowych warunkach cieszyć się pięknem tej nadbałtyckiej miejscowości niezależnie od pogody czy pory roku – mówi Thomas Schoutens, General Manager POC Partners Polska.



Mieszkańcy Darłówka zyskają także promenadę, która zbudowana zostanie przed budynkami. Z niej będzie można podziwiać wyjątkowe w tej miejscowości zachody słońca. Ponadto całe zaplecze gastronomiczno-usługowe to dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców.