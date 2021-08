Budowa drogi S6 na odcinku Leśnice-Bożepole Wielkie. Trudne pytania podczas spotkania samorządowców z drogowcami i GDDKiA

Budowa trasy S6 z Leśnic do Bożegopola. Drogowcy uwzględnią potrzeby mieszkańców?

Spotkanie było okazją do wniesienia uwag przez samorządy, zanim jeszcze projekt budowy 22-kilometrowego odcinka S6 z Leśnic do Bożegopola zostanie ostatecznie zatwierdzony i wejdzie w etap realizacji. Wykonawca, który za ok. 719 mln zł zrealizuje inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, ma 17 miesięcy na wykonanie projektu, uzgodnienia formalne, potrzebne do uzyskania Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i 38 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na wybudowanie „lęborskiego” odcinka S6.

W lęborskim starostwie przedstawiciele Budimexu zaprezentowali wstępną koncepcję projektową i już na tym etapie pojawiło się wiele pytań ze strony zainteresowanych samorządowców Lęborka, gmin Nowej Wsi Lęborskiej i Łęczyc. Dotyczyły przede wszystkim budowy S6 w kontekście planów powstania obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu drogi DW-214, i połączeń drogowych z terenami inwestycyjnymi w gminach, przez które będzie przebiegał planowany odcinek „ekspresówki”.