Brytyjska Marynarka Wojenna w Gdyni. Oto zdjęcia z pokładu okrętu desantowego RFA Mounts Bay!

Brytyjski okręt desantowy RFA Mounts Bay przypłynął do Portu Gdynia! Brał udział w ćwiczeniach Baltops 50

Baltops 50 to 50. manewry NATO na Bałtyku. W operacji brało udział łącznie 18 państw partnerskich. Do Gdyni, gdzie stacjonowały okręty, przypłynęły m.in. okręt U.S. Navy – niszczyciel USS Theodore Roosevelt, ale i również siły Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Stronę polską w manewrach reprezentowała 3. Flotylla Okrętów im. kmdr. B. Romanowskiego. Okręty operowały na Bałtyku i w Cieśninach Bałtyckich razem z lotnictwem.