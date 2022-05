Brytyjska firma Graphcore specjalizująca się w rozwiązaniach sztucznej inteligencji otwiera biuro Gdańsku

Założona w Bristolu w 2016 roku firma Graphcore produkuje systemy komputerowe dla sztucznej inteligencji, zasilane przez Intelligence Processing Unit (IPU). Jest to najnowocześniejszy procesor, zaprojektowany przez firmę z myślą o unikalnych wymaganiach obliczeniowych SI. IPU stwarza naukowcom zajmującym się sztuczną inteligencją możliwości badań w zupełnie nowych obszarach, niemożliwych do podejmowania przy użyciu obecnych technologii. Daje to wyjątkowe szanse na rozwój innowacji w dziedzinie inteligencji maszyn.

Systemy Graphcore są wykorzystywane w aplikacjach sztucznej inteligencji w wielu branżach, m.in. w farmaceutykach, usługach finansowych, przemyśle motoryzacyjnym i konsumenckich usługach internetowych. Graphcore jest wspierany przez światowych liderów technologicznych, w tym Sequoia Capital, Fidelity International, BMW iVentures, Dell, Microsoft i Samsung, a także szanowanych innowatorów AI, takich jak współzałożyciel Deepmind Demis Hassabis i Greg Brockman z OpenAI, Ilya Sutskever, Abbeel i Scott Gray.