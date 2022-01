Brygada ratunkowa dla zwierząt w opałach. Aplikacja, która pomoże uratować zwierzęta, już w fazie testów Natalia Grzybowska

Informacje o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt docierają do nas niemal codziennie. Widok martwych zwierząt na chodnikach i ulicach, drastyczne zdjęcia i artykuły o ich maltretowaniu czy trzymaniu w niegodnych warunkach zalewają nasze facebookowe tablice i krzyczą z głównych stron serwisów informacyjnych. Problem w tym, że będąc świadkami takich incydentów nie zawsze wiemy jak zareagować. Zadzwonić na policję czy straż miejską? Do weterynarza? Ostoi? A może do OTOZ Animals? Możliwości jest dość wiele, a zegar tyka. Już niebawem pierwszą pomoc w trudnej sprawie przyniesie aplikacja Animal Helper. Właśnie trwają jej testy.