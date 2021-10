Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk 16.10.2021 r. Biało-zieloni gotowi na najlepszą wersję przeciwnika. Zagrają w dużym osłabieniu

To niecodzienna sytuacja, że drużyna wyjechała na mecz ligowy już dwa dni wcześniej. Odległość i wczesna pora sobotniego spotkania sprawiły, że w klubie z Gdańska zapadła właśnie taka decyzja.

- Pracując w Szczecinie przyzwyczaiłem się do dalekich wyjazdów. Żartowałem, że gdybyśmy grali w Bundeslidze, to mielibyśmy bliżej na mecze niż jeżdżąc po całej Polsce. Z Gdańska też jest daleko na większość spotkań. To jest właśnie z Niecieczą i cieszę się, że możemy pojechać z dwoma noclegami. Ważna jest świeżość mentalna, ale również fizyczna – uważa Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych, który w debiucie w PKO Ekstraklasie został wybrany trenerem miesiąca za wrzesień.

Wciąż poza składem pozostają Kristers Tobers i Joseph Ceesay. Ich powrót jest przewidywany za dwa, trzy tygodnie, a szybciej dostępny dla sztabu szkoleniowego powinien był Łotysz. Pozostali zawodnicy są gotowi do gry, w tym Marco Terrazzino. Doświadczony piłkarz ma dać drużynie więcej jakości w ofensywie, ale na pewno będzie potrzebował czasu, żeby w pełni wprowadzić się do zespołu.