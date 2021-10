Bruk-Bet Termalica - Lechia Gdańsk 16.10.2021 r. Lider PKO Ekstraklasy jest w Gdańsku! Lechia wygrywa, a Flavio Paixao strzelił 94 gola

Trener Tomasz Kaczmarek miał nad czym myśleć przed meczem w Niecieczy głównie w kontekście kontuzji Łukasza Zwolińskiego. To napastnik, który w tym sezonie strzelił pięć goli, jest najlepszym strzelcem biało-zielonych w tym sezonie, a do siatki trafiał w czterech kolejnych meczach. Zwoliński ma uraz pleców, ale jak zapewnia szkoleniowiec biało-zielonych nie jest to nic poważnego. W tej sytuacji na środek ataku przesunięty został Kacper Sezonienko. Kaczmarek zaskoczył na pewno w inny sposób, bowiem na prawej obronie wystawił Tomasza Makowskiego. To o tyle zaskakujące, że szkoleniowiec miał do dyspozycji zarówno Mateusza Żukowskiego, jak i Bartosza Kopacza. Ten eksperyment się nie udał. Termalica była zdecydowanie słabsza od biało-zielonych, a właśnie Makowski był jedynym piłkarzem Lechii, który poziomem dostosował się do zespołu z Niecieczy. Robił dużo błędów, notował straty i gospodarze właśnie jego stroną szukali akcji ofensywnych. Trener Kaczmarek wykazał cierpliwość i pozwolił Makowskiemu dotrwać do końca pierwszej połowy, ale na drugą w jego miejsce wyszedł już na boisko Żukowski.