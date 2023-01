Browar w Gdańsku został otwarty 150 lat temu. Po wielu latach znów można napić się tu piwa

Historia gdańskiego browaru sięga XVIII wieku. W osadzie Kuźniczki mieścił się dwór należący do pewnej wdowy. Budynek wykupiła od niej spółka Danziger Aktien-Bierbrauerei (Gdański Browar Akcyjny). Dokumenty podpisano 24 stycznia 1873 i to ten dzień przyjmuje się za datę powstania browaru. Inwestycja zaczęła funkcjonować na dobre cztery miesiące później.

Gdański Browar kończy 150 lat

Lokalizacja browaru była niezwykle korzystna. Pobliski strumień Strzyża zaopatrywał go w wodę niezbędną do produkcji piwa. Pod koniec XVIII wieku spółka była w stanie zabutelkować 60 000 hl litrów tego napoju rocznie. Jak na tamte czasy był to wynik imponujący.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, w latach 1910-1913 zdecydowano się na rozbudowę browaru. Zbudowano między innymi bocznicę kolejową, która pozostała do dziś. Wszystko to miało zwiększyć możliwości przerobowe browaru. Planowano, by rocznie powstawało tu 175 000 litrów piwa. Niestety wyniku tego nie udało się nigdy osiągnąć. Najwięcej piwa wyprodukowano w roku 1913, było to 130 000 litrów.