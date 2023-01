Brązowa sztafeta Polaków na mistrzostwach Europy w Gdańsku! Holendersko-belgijskie pojedynki na torze i sztafetowe szaleństwo

Najmocniejszy według pucharowego rankingu w Gdańsku był Jens van ’t Wout. Holender zajmuje szóste miejsce na świecie, m.in. za Koreańczykami i Kanadyjczykami. 21-latek w hali Olivia zdobył w sobotę złoto na 1500 metrów i srebro na 500 metrów. Jens w niedzielę zajął drugie miejsce w finale biegu na 1000 metrów. Lepszy o dosłownie centymetry na mecie okazał się Stijn Desmet , brat Hanne młodszy od niej o dwa lata. To był zresztą wyścig pełen zwrotów akcji.

Holenderka Suzanne Schulting to liderka Pucharu Świata w sezonie 2022/2023. Indywidualnie w Gdańsku na mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie szybkim sięgnęła po dwa złote medale (500 i 1500 metrów) oraz srebro na 1000 metrów.

Zaskakujące były za to pozostałe finały. Wyżej notowane Polki nie zdołały przez cały bieg finałowy na dystansie przesunąć się na drugie miejsce. Walczyły zaciekle o trzecią lokatę z Włoszkami. Niestety, na finiszu to reprezentantki Italii cieszyły się z brązowych medali. Znakomicie spisali się natomiast panowie. Finał sztafety mężczyzn na 5000 metrów był pełen upadków. W pewnym momencie na lodzie byli Włosi, a później Polacy i Francuzi. Nasza drużyna w składzie Paweł Adamski, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier ambitnie walczyła jednak do końca i zdobyła historyczny brązowy medal!