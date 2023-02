Bramki ABC na lotnisku w Gdańsku. Odprawy także dla dzieci powyżej 12. roku życia. Od kiedy? Jak się odprawić? Podpowiadamy

Czym jest bramka ABC?

Bramka ABC to automatyczna bramka, która jest wykorzystywana do odprawy granicznej. Mogą z niej skorzystać podróżni, którzy są obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Żeby tak się stało, muszą posiadać paszporty biometryczne. Wspomniane udogodnienie jest skierowane także do Polaków, którzy mają ważne biometryczne dowody osobiste.