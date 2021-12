Bramka w sklepie "pikająca" bez przyczyny? Na pewno nie raz Cię to spotkało. Czy sprzedawca może zatrzymać klienta?

Jeden z czytelników Dziennika Bałtyckiego postanowił do nas zadzwonić po tym, jak w jednym ze sklepów w Forum w Gdańsku spotkała go przykra sytuacja. Pewnego dnia pan Mariusz postanowił wybrać się do gdańskiego centrum handlowego. Zakupy przebiegłyby bezstresowo, gdyby nie fakt, że przy wychodzeniu ze sklepu zaczęła piszczeć bramka. Kierowniczka sklepu, pani Anna, która obsługiwała klienta przy kasie, podeszła do wyjścia - sprawdziła wraz z czytelnikiem torbę z zakupami oraz torbę z dokumentami osobistymi i nie znalazła nic podejrzanego. W konsekwencji pozwoliła mężczyźnie odejść.

Pan Mariusz po niecałej godzinie ponownie postanowił odwiedzić sklep. Kiedy chciał z niego wyjść, bramka znowu pikała - pan został zatrzymany przez pracowniczkę. Na prośbę klienta na miejsce przyszła kierowniczka. Drugie "spotkanie" przy wyjściu nie było już takim miłym doświadczeniem dla pana Mariusza. Kierowniczka miała pretensje, że mężczyzna nie chce współpracować z pracownicą, która zatrzymała go za drugim razem. Klient tłumaczył się tym, że już wcześniej został sprawdzony.