Boże Narodzenie w tropikach. Jak świętują Filipińczycy?

W latach 2008-2012 był pan ambasadorem RP w Etiopii, a w roku 2018 objął kierownictwo nad reaktywowaną polską misją dyplomatyczną na Filipinach. Domyślam się, że święta z dala od kraju, to dla Pana nie pierwszyzna… Proszę nam zdradzić, jak wygląda Boże Narodzenie pracowników Polskiej Ambasady w Manili?

W naszej ambasadzie okres świąteczny zaczynamy od postawienia choinki. Niestety, sztucznej, bo na Filipinach nie rosną ani świerki, ani jodły… Kiedy drzewko już stoi wręczamy przy nim coroczne nagrody miejscowym współpracownikom naszej placówki. Organizujemy także spotkania z mieszkającymi na Filipinach Polakami. Jako że w Manili nie ma polskiej restauracji, to na nasz wigilijny stół trafiają głównie dania kuchni azjatyckiej i europejskiej, rzadziej staropolskie przysmaki. Nie brakuje jednak opłatka, kolęd i serdecznych, polskich życzeń. Wszak wigilijna wieczerza to dla nas jedna z niewielu okazji do tak otwartego spotkania z tutejszą Polonią. Nieformalna, przyjacielska wręcz atmosfera, jaka jej towarzyszy, skłania do wymiany opinii na temat bieżących planów, problemów oraz sytuacji na Filipinach i w Polsce… Proszę jednak nie myśleć, że Boże Narodzenie to dla pracowników ambasady wakacje. Większa część personelu zostaje na święta w Manili. Tylko niewielka grupa wyjeżdża do kraju. Okres ten to dla nas czas wręcz zdwojonej pracy - zamykamy wszystkie niedokończone projekty, załatwiamy ostatnie sprawy z filipińską administracją, przygotowujemy roczne sprawozdania.