Boże Narodzenie w Kartuzach. Wspomnień czar! Tak 10 lat temu wyglądała wizyta Gwiazdek w redakcji "Dziennika Bałtyckiego" | ZDJĘCIA

W 2012 roku odwiedziły naszą redakcję "Dziennika Bałtyckiego" w Kartuzach takie oto Gwiazdki.

- Jak tak patrzę na te zdjęcia, to niektórzy - na pewno Grażyna i Piotr - w ogóle się nie zmienili. No i jest na jednym ze zdjęć nasza ukochana Ulka Kąkol - wspomina red. Lucyna Puzdrowska. - Wtedy jeszcze mnie z nimi nie było, ale łezka w oku się kręci, gdy patrzę na redakcję, Ulkę i wspaniałych kolędników, którzy odwiedzali redakcję każdego roku. Oczywiście po latach były to już inne osoby, ale zawsze wnosili do naszej redakcji humor, ciepło i serdeczność, wprowadzając nas w czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.