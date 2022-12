"Boże Narodzenie to umocnienie naszej wiary i więzi". Ksiądz Józef Kożuchowski o istocie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia

Red. Jaki jest zasadniczy sens świąt Bożego Narodzenia?

Ks. J. Kożuchowski: Boże Narodzenie to przede wszystkim umocnienie naszej wiary i więzi z Tym, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, przybierając przed ponad dwoma tysiącami lat postać Dzieciątka. W przychodzącym do nas wcielonym Chrystusie objawiła się zdumiewająca dobroć i miłość Boga względem każdego z ludzi. Święta pokazują, jak bardzo nasz Zbawiciel w swojej pokorze zbliżył się do nas.

Rodząc się jako człowiek, zniża się po to, abyśmy lepiej rozumieli sposób działania Boga i coraz bardziej potrafili poddawać się przemieniającemu działaniu Jego dobroci i Jego nieskończonego miłosierdzia. To winno rozpalać w nas gorące pragnienie, by na nowo owocnie spotkać się z Nim w te święta. Dlatego tak ważne jest również, abyśmy w sakramencie pokuty oczyścili nasze sumienia i nasze życie z tego, co utrudnia to spotkanie i bycie podobnym do Niego.