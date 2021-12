Boże Narodzenie na pocztówkach sprzed 100 lat. Wyjątkowa kolekcja. Zdjęcia

W zbiorach Izoldy Wysieckiej jest sporo kartek zagranicznych, w tym m.in. austriackich, niemieckich, francuskich, a także amerykańskich.

- Jedna z nielicznych w mojej kolekcji pocztówek amerykańskich jest piękna, lekko wytłaczana litografia wysłana 14 grudnia 1915 r. z USA do Paryża, gdzie dotarła dokładnie w Sylwestra, czyli... po świętach - mówi Izolda Wysiecka. - Na plus nadawczyni trzeba zaliczyć, że w odręcznie spisanych życzeniach wspomniała od razu o Nowym Roku, no to jednak zdążyła.