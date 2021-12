Boże Narodzenie 2021. W tych miejscach w Trójmieście podzielisz się jedzeniem z potrzebującym

Boże Narodzenie to wielu domach nie tylko czas rodzinnych spotkań, ale także spożywania sporej ilości jedzenia. Co jeśli święta dobiegają końca, w naszych domach nadal pozostało wiele potraw, a w żołądku skończyło się już miejsce?

Katarzyna Bosacka już kilka tygodni temu poradziła, że w tym czasie warto pomyśleć o potrzebujących.

Proszę zwrócić uwagę, że nasz organizm nie lubi monodiety — komentowała Katarzyna Bosacka w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim — Daje nam sygnały, że jeśli dzisiaj jest rosół, jutro jest rosół, to pojutrze musi być pomidorowa. Warto też przerabiać dania. Z pieczeni możemy np. zrobić fajną szarpaninę, która jest ostatnio bardzo modna. Dzięki temu zjemy to w innej formie. Jeśli jemy kolejny dzień świątecznego karpia czy chociażby śledzie, to zamieńmy się z kimś innym. Może sąsiad ma inną potrawę albo nasi przyjaciele. Możemy się też podzielić jedzeniem z potrzebującymi. W różnych miastach są jadłodzielnie. Można też zanieść nadmiarowe posiłki do ośrodków opiekujących się bezdomnymi czy potrzebującymi. Pamiętajmy, by już podczas zakupów nie dać się porwać szaleństwu. Lepiej kupić mniej, a lepszej jakości. Nie musimy mieć czterech rodzajów ciasta, naprawdę wystarczy jedno. Nie musimy mieć też więcej sałatki jarzynowej, niż zdołamy zjeść. Warto o tym pamiętać i zanim weźmiemy się za pracę, warto liczyć pojemność żołądków. Jedzenie w tej chwili jest tak drogie, że wyrzucanie i marnowanie jest skrajną nieodpowiedzialnością.