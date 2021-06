Boże Ciało w Gdyni. Największa procesja w mieście przeszła ulicami Gdyni ZDJĘCIA Łukasz Kamasz

Boże Ciało dla wiernych to okazja do upamiętnienia ustanowionego przez Jezusa Chrystusa sakramentu Eucharystii. Tak też było w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni. Przez centrum miasta przeszła wielotysięczna procesja. Święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywane Bożym Ciałem w Polsce jest to dzień wolny od pracy, a w kalendarzu katolickim to święto ruchome, które obchodzimy od XIII wieku.