Boże Ciało 2021. Procesja ulicami Głównego i Starego Miasta. Abp Tadeusz Wojda: Boże Ciało jest żywą manifestacją naszej wiary

Jezus oczekuje, że przygotowanie Eucharystii Nowej Paschy, odbędzie się przede wszystkim w świątyni naszego serca. To w nim trzeba zaprowadzić porządek. Trzeba zadbać, by zostało oczyszczone z wszelkich brudów przez sakramentalną spowiedź. Trzeba dołożyć starań, by świątynia naszego serca nie była zagracona i zarzucona rzeczami bezużytecznymi. Trzeba usunąć z niego nawet najmniejsze okruchy grzechu, nieprzebaczonych urazów, niezabliźnionych win, ran czy też gniewu, zazdrości, egoizmu, uprzedzeń, hipokryzji, kłótni. Czy to możliwe, aby w chrześcijańskim sercu było tak wiele kwasu? Jest czasem go aż za dużo - mówił metropolita gdański.