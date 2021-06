Boże Ciało 2021. Kiedy wypada i czy będą w tym roku procesje? Jak obchodzimy to święto? Czy 3.06.2021 jest dniem wolnym od pracy?

WAŻNE! Boże Ciało to święto ruchome, nie ma stałej daty.

Boże Ciało to święto nawiązujące do ostatniej wieczerzy, podczas której Chrystus przemienił chleb w Ciało Boże, a wino w Krew. Obchody tego święta przypadają zawsze w czwartek - 60 dni po Wielkanocy.

Warto jednak pamiętać, że podczas Bożego Ciała nie ma obowiązku uczestniczenia w procesjach . Zwyczaj ten jest zakorzeniony w polskiej kulturze od lat, jednak nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w procesji. Przypominamy też, że udział w procesji nie zastąpi uczestnictwa we mszy świętej.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to święto nakazane, podczas którego zgodnie z przykazaniami kościelnymi należy wziąć udział w mszy świętej .

Obchody Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona w 1264 roku przez ówczesnego papieża Urbana IV. Święto Ciała i Krwi Chrystusa należy do świąt nakazanych w kościele katolickim, co oznacza, że wierni są zobowiązani do uczestniczenia tego dnia w nabożeństwie. Warto wspomnieć, że tego dnia w całej Polsce odbywają się liczne procesje.

Jeśli mowa o procesjach to należy wspomnieć, że jest ona jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Bożego Ciała. To właśnie wtedy dzieci w strojach komunijnych lub ludowych sypią kwiaty i zatrzymują się przy specjalnie wybudowanych 4 ołtarzach. Podczas procesji odczytywane są fragmenty Ewangelii.

Warto zaznaczyć, że wyżej wspomniane cztery ołtarze symbolizują czterech ewangelistów: