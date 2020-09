Bośnia i Hercegowina - Polska 1:2. Piłkarze zaliczający 75 spotkania w drużynie narodowej dali historyczne zwycięstwo w Lidze Narodów

Piłkarska reprezentacja Bośni i Hercegowiny przeciętnemu kibicowi kojarzy się z jednym nazwiskiem - Edin Dżeko . 34-letni napastnik to lider drużyny narodowej i włoskiej AS Roma. W 108 występach dla swojej reprezentacji zdobył 59 bramek i zaliczył 21 asyst. Ostatniego gola strzelił w miniony piątek w meczu z Włochami, w którym Bośniacy zremisowali 1:1.

- Edin Dżeko to napastnik europejskiej klasy, miał świetny ubiegły sezon w AS Romie. Z pewnością trzeba na niego zwrócić uwagę - mówi Kamil Glik , lider obrony w reprezentacji Polski.

Obydwaj panowie spotkali się w poniedziałek na boisku w Zenicy, gdzie Polska rozpoczęła drugi mecz Ligi Narodów. W pierwszym biało-czerwoni przegrali 0:1 w Amsterdamie z Holandią. Glik zaczął w wyjściowym składzie, co niczym nadzwyczajnym nie jest. Dżeko zaczął mecz na trybunach, jako jeden z rezerwowych, co jest zaskoczeniem.

Stracona bramka podziałała na Polaków trzeźwiąco. Słabo spisujący się skrzydłowi - Kamil Jóźwiak i Kamil Grosicki z biegem czasu zaczęli prezentować się coraz lepiej. Biało-czerwoni zyskiwali plac i dali odetchnąć Jackowi Góralskiemu, który walczył niczym lew w środkowych sektorach boiska.

W 45 minucie bramki na 1:1 nie zdobył jednak żaden z piłkarzy ofensywnych, a Kamil Glik. Kapitan naszej drużyny narodowej znakomicie znalazł się przy rzucie rożnym wykonywanym przez Grosickiego i nabiegając na piłkę mocno i precyzyjnie posłał ją głową do bramki Bośniaków. Co ciekawe, dla Glika i Grosickiego był to 75 występ w reprezentacji narodowej. Na przerwę Polacy zeszli podbudowanie golem, a także kilkoma całkiem udanymi sytuacjami.

Dżeko pojawił się ostatecznie na placu gry w 61 minucie meczu. Bohaterem, na nasze szczęście, nie został. Sześć minut później zwycięskiego gola zdobył bowiem Kamil Grosicki. Doświadczony skrzydłowy wykorzystał dośrodkowanie Macieja Rybusa i głową uderzył przy krótkim słupku Asmira Begovicia.