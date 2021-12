Bombki na Boże Narodzenie 2021. Takich ozdób nie znacie! Nie tylko Mikołaje, figurki, także postaci z bajek i filmów. Galeria zdjęć

Bombki choinkowe - historia i pomysły

Pierwsze szklane bombki powstały w Niemczech ok. 1840 roku, niespełna ćwierć wieku później do ich kształtowania zaczęto używać form ceramicznych, a następnie - by uzyskać gładszą powierzchnię i wydłużyć użytkowanie kształtowników - ceramiczne formy pokrywano pyłem grafitowym.

Pomysły brano z otoczenia: to były przedmioty codziennego użytku, elementy stroju, takie jak pantofelki, figurki. Dzisiaj do najpopularniejszych motywów należą: Mikołaje, bałwanki, anioły, zwierzęta, postaci z bajek i popularnych filmów.

Jakie bombki znajdziemy na rynku