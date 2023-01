Bolszewo z przytupem świętuje Rok Mikołaja Kopernika. Na ścianie szkoły powstał przepiękny mural, a w szkolne mury zawitało kino sferyczne Artur Baran

Bolszewo z przytupem świętuje Rok Mikołaja Kopernika. Na ścianie szkoły powstał przepiękny mural, a w szkolne mury zawitało kino sferyczne SP 1 Bolszewo Zobacz galerię (8 zdjęć)

W 2023 roku w Polsce obchodzony jest Rok Mikołaja Kopernika. W jubileuszowe uroczystości mocno zaangażowała się m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie, której jest on patronem. Z tej okazji w placówce na jednej z głównych ścian powstał wyjątkowy mural z podobizną Kopernika, a do szkoły zawitało kino sferyczne. To jednak nie koniec świętowania, a wręcz przeciwnie. Jak zapowiedziała dyrektor szkoły, "to dopiero początek atrakcji z okazji tych wyjątkowych obchodów".