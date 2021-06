Bolid F1 Alfy Romeo Racing ORLEN w Gdyni! Takim jeżdżą najlepsi! OPRAC.: Łukasz Kamasz

Bolid F1 zespołu Alfy Romeo Racing ORLEN zawitał do Gdyni. Pojazd zespołu Roberta Kubicy przyciąga odwiedzających stację Orlenu przy ul. Wielkopolskiej 239. Bolid Alfy Romeo Sauber C-37-Ferrari robi znakomite wrażenie, podziwiać go będzie można jeszcze do poniedziałku, 28 czerwca. Aż chce się do niego wsiąść. Zobaczcie zdjęcia!