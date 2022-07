Bolid Alfa Romeo F1 Team ORLEN na stacji w Kosakowie. Sprawdź szczegóły Daniel Nawrocki

mat. prasowy Orlen

PKN ORLEN przygotował kolejną atrakcję dla wszystkich miłośników Formuły 1. Od 16 do 19 lipca na stacji Orlen w Kosakowie będzie można oglądać bolid Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Pojazd, który został zaprezentowany w ramach tegorocznego touru, to najnowszy pojazd zespołu – C42. To właśnie nim ścigają się obecnie Valtteri Bottas, Guanyu Zhou i Robert Kubica. Zaangażowanie PKN ORLEN w Formułę 1 oraz wsparcie Roberta Kubicy to od kilku lat strategiczny projekt sponsoringowy koncernu.