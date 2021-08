Bogusław Kaczmarek: Reprezentacja Polski nie ma już marginesu błędu. Kampania wrześniowa w el. MŚ 2022

Wśród tych wszystkich powołań nie ma niespodzianek - mówi Bogusław Kaczmarek. Oczywiście trudno jest doliczyć się piłkarzy z polskiej ekstraklasy, bo ich nie ma - dodaje z sarkazmem były piłkarz Lechii Gdańsk i Arki Gdynia, a później m.in. członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski prowadzonej przez Leo Beenhakkera. Z ekstraklasy jest tylko Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin.

- To akurat nie jest to zaskoczenie, bo on był już na Euro. Dla mnie małym zaskoczeniem jest natomiast brak Jakuba Kamińskiego z Lecha Poznań, który fajnie pokazał się choćby w Lidze Europy, ale tak to nihil novi - dodaje szkoleniowiec.

Wiadomo, że nie mogło być Arkadiusza Milika, bo jest kontuzjowany, ale jest już Krzysztof Piątek - dodaje "Bobo" Kaczmarek.

W kadrze jest dwóch debiutantów: 19-letni Nicola Zalewski z AS Romy i 25-letni Adam Buksa z New England Revolution, który grał kiedyś w Lechii Gdańsk, zdobywając choćby bramkę w towarzyskim meczu z Juventusem Turyn.