Bogusław Kaczmarek o wyborze selekcjonera: Szewczenko otacza się mądrymi ludźmi, ale ja wolę Nawałkę. Naszym wrogiem jest brak czasu

Andrij Szewczenko selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Podoba się Panu taki scenariusz?

Mnie się on średnio podoba, ale najważniejsze, żeby pasował decydentom i Cezaremu Kuleszy, prezesowi PZPN. Z samego podobania jeszcze nikt niczego nie wygrał. Od początku mówiłem, że po kompromitującej rejteradzie Paulo Sousy wrogiem jest czas, a dokładnie jego brak. Sousa uciekł z lekko podtopionego otrętu i pokazał się jako człowiek o skromnych zasadach etyki moralnej i zawodowej. Zostawmy już go, niech pije kawę i podbija Brazylię. Prezes Kulesza stoi przed dużym wyzwaniem, ale powinien się kierować intuicją i umiejętnościami biznesowymi. Niech się prześpi z tematem i dokona właściwego wyboru. Po ucieczce Sosu śmiało zgłosiłem kandydaturę Adama Nawałki, który spełnia wszystkie warunki abstrahując od pracy w Lechu Poznań czy niskiego pressingu w spotkaniu mistrzostw świata z Japonią. Potrzebujemy trenera, który w meczu z Rosją uderzy w punkt i odnowi relację z piłkarzami, a Adama stać na to, bo ma wiedzę. Wiem, że teraz są inni ludzie, ale warto byłoby wrócić do organizacji gry z udanych mistrzostw Europy we Francji. Kandydatura Nawałki byłaby wsparta mocnymi osobowościami w piłce, jak Jerzy Dudek czy Łukasz Piszczek. Co do Szewczenki, to jego siłą był sztab – w tym zaufany asystent Mauro Tassotti - a wielu trenerów przekonało się jak to jest ważne. Ukrainiec był doskonałym piłkarzem, ale to nie oznacza, że takim będzie trenerem, Marco van Basten i Lothar Matthaeus sobie nie poradzili. Jednak siłą Szewczenki jest to, że otoczył się mądrymi ludźmi.