BNP Paribas Poland Open 2021. Polki walczyły na korcie w Gdyni o najwyższe trofea, ale tym razem lepsze były tenisistki zagraniczne ZDJĘCIA

Turniej WTA Gdynia 2021

Katarzyna Piter w deblu grała z Ukrainką Kateryną Bondarenko. Obu paniom szło w Gdyni znakomicie, więc zameldowały się w niedzielnym finale. Bondarenko zdobyła dwa tytuły singlowe i cztery deblowe, w tym jeden wielkoszlemowy (Australian Open 2008). Piter, zanim dopadły ją kłopoty zdrowotne, wskoczyła do czołowej setki rankingu singlowego (95. miejsce; w deblowym była nawet na 67.), a w grze podwójnej odniosła zwycięstwo turniejowe w Palermo (2013).

30-letnia Polka cieszyła się z faktu rozgrywania turnieju rangi WTA 250 w Polsce. – To znakomite uczucie, kiedy ma się blisko najbliższe osoby. W tenisie na co dzień jesteśmy skazani na samotność – mówiła Piter. Nasza finalistka przyjechała do Gdyni z tatą - trenerem, a Bondarenko z mężem i dwiema córeczkami, z jedną zresztą codziennie odbijała piłkę w ramach rozgrzewki przed treningiem.