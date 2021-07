BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane. Na sopockim molo 1 lipca 2021 rozpoczął się filmowy festiwal, który potrwa przez całe wakacje

XIV edycja festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane właśnie wystartowała. Festiwal jest wyrazem pasji i zachwytu nad kinem, które zmienia świat i czyni nas lepszymi. To właśnie na tym zadaniu koncentruje się tegoroczna edycja, która z powodzeniem dołącza do grona światowych imprez filmowych realizowanych pod hasłem #WeLoveCinema.

Festiwal rozpoczął się multimedialnym widowiskiem Luca Bessona i Yanna Arthusa-Bertranda „Home - S.O.S. Ziemia!. Film pokazuje piękno planety z lotu ptaka, podkreślając jak wielkie znaczenie dla roślin, zwierząt i ludzi ma zachowanie równowagi między wszystkimi formami życia.

Chwilę wcześniej sopoccy widzowie mogli zapoznać się z nowym spotem promującym kurort. Sopocka Organizacja Turystyczna we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu.

– Bardzo mnie cieszy kolejna edycja Kina Letniego, które od lat organizowane jest w dwóch najpopularniejszych miastach turystycznych, a jednocześnie partnerskich, Sopocie i Zakopanem – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – W tych dwóch miastach, od 1 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy i turyści będą mogli wybrać się do wyjątkowego kina z widokiem na morze lub góry. Jest to kino ambitne, pokazujące i poruszające aktualne problemy, między innymi równości i ekologii. Mam więc nadzieję, że wieczorne seanse będą nie tylko sposobem na spędzenie czasu, ale również okazją do przemyśleń, dyskusji a nawet podjęcia działań w tych ważnych dla nas dzisiaj kwestiach – dodaje prezydent Sopotu.