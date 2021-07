Blokada Półwyspu Helskiego w sobotę 24.07.2021 r. Protestować będą armatorzy i AgroUnia. Spodziewane ogromne korki!

- ArgoUnia zapowiedziała protest, podczas którego dojdzie do blokady Półwyspu Helskiego , która ma trwać od godziny 9 do 16 - mówi sierż. Monika Mularska , oficer prasowy KPP w Pucku . - W związku z tym policjanci ostrzegają, iż korki, które zwykle tworzą się w trakcie sezonu letniego, będą jeszcze większe.

Mundurowi z puckiej komendy będą kierować ruchem, jednak biorąc pod uwagę, że do Helu prowadzi tylko jedna droga, to nie będzie możliwości objazdu blokady - to dodatkowo utrudni ruch i znacznie wydłuży czas dojazdu do miejscowości na Półwyspie Helskim.