Blokada mediów w ramach stanu wyjątkowego jest błędem. To zdanie ekspertów

Polska powinna przy rozwiązaniu kryzysu na granicy z Białorusią współpracować ściśle z Unią Europejską, jej instytucjami oraz NATO – podkreśla Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa. - Kluczem do rozwiązania problemu są dyplomacja i „ciche” działania służb. Stan wyjątkowy to prężenie muskułów – dodaje Maciej Górski, ekspert Fundacji AT System Group. Pytamy, czy stan wyjątkowy będzie skutecznym narzędziem rozwiązania trwającego na granicy kryzysu.

M. Tochwin