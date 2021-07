Blisko 6,1 mln na aktywizację społeczno-zawodową gdańszczan. Dofinansuje ją Unia Europejska Natalia Grzybowska

Wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem, czy Laboratorium Cyfrowych Profesji to tylko niektóre z licznych propozycji projektu rewitalizującego dla osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. W środę 7 lipca w siedzibie Stowarzyszenia WAGA Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław Struk podpisali umowę na jego dofinansowanie. Dzięki temu do mieszkańców Gdańska za pośrednictwem organizacji pozarządowych trafi blisko 6,1 mln zł.