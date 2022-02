Blisko 1/4 pracowników w branży IT to początkujący. Ich zarobki średnio sięgają do 6 tysięcy złotych netto Kamil Kusier

Juniorzy i stażyści, to niemal 25 procent wszystkich osób zatrudnionych w branży IT w Polsce. Jak wynika z raportu No Fluff Jobs i Uniwersytetu SWPS w Sopocie zarobki początkujących kształtują się w granicach od 2 do 6 tysięcy złotych netto, a ich doświadczenie zawodowe w branży wynosi od 2 do 5 lat. W raporcie "Kompetencje w IT. Perspektywy kandydatów, specjalistów i rekruterów" organizacje przyjrzały się uwarunkowaniom rynku zarówno z punktu widzenia kandydata do pracy, rekrutera oraz pracownika IT na wszystkich poziomach doświadczenia.