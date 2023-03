Bliskie spotkanie busa z osobówką na skrzyżowaniu w Pucku. Obyło się bez rannych, ale za to były utrudnienia w ruchu Magdalena Gębka-Scuffins

Na skrzyżowaniu ulic Helskiej i 10 lutego w Pucku, czyli przy McDonaldzie i KFC, doszło do zderzenia osobówki (Skoda) i busa (Volkswagen)

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w Pucku doszło w poniedziałek, tuż przed godz. 11:00, 20 marca 2023 r. Na skrzyżowaniu ulic Helskiej i 10 lutego w Pucku, czyli przy McDonaldzie i KFC, doszło do zderzenia osobówki (Skoda) i busa (Volkswagen). Kto zawinił? M.in. Na to pytanie odpowiedzieli funkcjonariusze z puckiej komendy policji.