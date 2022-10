Blackout nam nie grozi, konieczne są jednak poważne inwestycje w energetykę - mówi Przemysław Piesiewicz, ekspert rynku energii

Dlaczego ceny energii są tak wysokie? I to nie tylko u nas…

Najprostsza odpowiedź brzmi: ponieważ w wyniku wojny na Ukrainie wzrosły ceny gazu i węgla, które używane są do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Odpowiedź bardziej złożona wymagałaby głębszej analizy - co najmniej dwóch koszyków tj. gazowego i węgla kamiennego.

Gaz w Unii Europejskiej używany jest bardzo często do produkcji energii elektrycznej zamiast węgla. Elektrownie gazowe posiadają bardziej elastyczny reżim pracy, co ułatwia bilansowanie systemów energetycznych z dużym udziałem OZE w ich miksie energetycznym. Niestety gaz nie był zmagazynowany w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. A ponadto latem, z powodu masowych postojów remontowych elektrowni atomowych we Francji, był nadmiarowo spalany do produkcji energii. Gorące lato powodowało wzrost zapotrzebowania na energię a także - z powodu niskiego stanu wód - problemy z dostawami wody do elektrowni… Zarówno gaz jak i energia elektryczna mogą być przesyłane pomiędzy krajami na podstawie kontraktów handlowych zawieranych na giełdach energii w Unii Europejskiej. Z tej możliwości korzystały państwa będące w potrzebie i kupujące energię po zawyżonych cenach, kierując przepływ energii do siebie.