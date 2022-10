Black Friday 2022. Kiedy jest black friday? Co to jest? Czarny Piątek 2022 przeceny, dostawa, data

Black Friday - co to jest?

Czarny Piątek - skąd pochodzi?

Black Friday to "święto" zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych. Wypada ono zawsze dzień po Święcie Dziękczynienia, które z kolei przypada zawsze w czwarty czwartek listopada.

Zwykle po zakończeniu Święta Dziękczynienia, Amerykanie od razu przystępują do przygotowań bożonarodzeniowych. A to oznacza przede wszystkim wielkie zakupy. I tak, w każdy piątek po Dniu Dziękczynienia, sklepy inaugurują okres przedświąteczny oferując gigantyczne zniżki cen asortymentu. To okazja m.in. do zakupu prezentów świątecznych w znacznie niższych cenach.