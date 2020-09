Biurowiec 3T Office Park osiągnął najwyższy punkt konstrukcji. Zawisła na nim wiecha

- Zawieszenie wiechy to moment ważny dla każdego wykonawcy inwestycji. W wypadku 3T Office Parku nasza satysfakcja jest jeszcze większa, co związane jest z dotrzymaniem harmonogramu, pomimo pracy w warunkach pandemii. Ostatnie miesiące, poczynając od marca, stanowiły dla naszego zespołu wyzwanie, ale dzięki odpowiedzialnej postawie wszystkich zaangażowanych w realizację - inwestora, naszych pracowników, dostawców i podwykonawców, budowa była i jest kontynuowana bez przeszkód - powiedział Dariusz Wietrzyński, odpowiedzialny za budownictwo kubaturowe w PORR S.A.

Projekt 3T Office Park otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie „Excellent”, co gwarantuje spełnianie najwyższych standardów pod względem zarządzania, energooszczędności, komfortu pracy użytkowników i wpływu na środowisko naturalne. Obiekt powstaje także w zgodzie z wymogami Fundacji „Integracja” - certyfikat „Obiekt bez barier”, co oznacza pełne przystosowanie do pracy i poruszania się osób z niepełnosprawnościami.

Realizację 3T Office Park wspiera firma Gleeds Polska. Świadczy usługi zarządzania inwestycją i jej kosztami, koordynacji ds. certyfikacji BREEAM oraz pełni rolę inspektorów nadzoru.

Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2021 roku. 3T Office Park powstaje w Gdyni-Redłowo, przy ul. Kazimierza Górskiego.