Bielizna z sieci rybackich i run dywanów. W dodatku tylko dla panów! Nowa kolekcja marki kust. na promować Sopot Artur Kopecki

kust. to sopocka marka bielizny tylko dla mężczyzn. Co ciekawe, to jedyna marka w Polsce, która szyje bieliznę wyłącznie dla panów. Jej twórcą jest Kuba Stachowiak, a na rynku istnieje od 2017 roku. W tym roku firma rusza z nową kolekcją kąpielówek inspirowanych Sopotem.