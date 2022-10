Bieganie z pięknymi widokami na Gdańsk. Sezon #RUNGDN zwieńczony będzie w sobotę 22 października na Górze Gradowej

Bieg #RunGdn na Górze Gradowej 22.10.2022

Góra Gradowa to nie tylko jeden z najatrakcyjniejszych punktów widokowych w Gdańsku, ale i świetna lokalizacja do biegowych treningów oraz, jak pokazał poprzedni rok, do organizowania zawodów biegowych.

Uczestnicy będą mieli do pokonania dwie pętle o długości 2,5 kilometra. Na mecie na biegaczy czeka pamiątkowy medal. Trasa nie posiada atestu PZLA, a dystans został zmierzony urządzeniem GPS. Jak zwykle w tegorocznych edycjach biegów #RUNGDN startujący będą mieli do wyboru jedną z dwóch opcji pakietów startowych.