Bieg Twardego w Rybakach 2021. Ekstremalna trasa tylko dla prawdziwych twardzieli - w biegu z przeszkodami wzięło udział aż 130 zawodników

Mnóstwo piachu, sporo wzniesień, a do tego krzaki, błoto i jezioro do pokonania - w Rybakach odbył się Bieg Twardego. Choć utrudnień na trasie było sporo, to trzeba pamiętać, że to przede wszystkim fantastyczna zabawa!

W tym roku wystartowało 130 uczestników z różnych rejonów Pomorza, ale także z nieco bardziej odległych zakątków Polski. Stopień przygotowania był różny, jednak zapał u wszystkich tak samo ogromny. 9 kilometrowy odcinek przygotowany na terenie żwirowni miał wiele różnych etapów, na każdym z nich trzeba było wykazać się sporym hartem ducha i dobrą kondycją.