Bieg Niepodległości 2022. W Gdyni będzie mogło uczestniczyć nawet 2,5 tysiąca zawodników

Bieg Niepodległości w Gdyni 11.11.2022

Pakiety startowe uprawniające do uczestnictwa w Biegu Niepodległości 2022 rozchodzą się jak świeże bułeczki. Stęsknieni rywalizacji w listopadowym święcie biegacze "wymusili" na organizatorach zwiększenie limitu osób. Do 24 października 2022 roku może więc zapisywać się kolejna grupa, bo wyczerpana została pula na 1500 zawodników. Dodajmy, że wyczerpana została w nieco ponad dwa tygodnie.

– Powrót po dwóch latach do gdyńskiego biegania w Święto Niepodległości będzie bardziej efektowny niż zakładaliśmy. Chętnych do uczestnictwa jest więcej niż przypuszczaliśmy, dlatego decydujemy się na zwiększenie limitu uczestników. Tak duże zainteresowanie to dla nas znakomita wiadomość – mówi Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

Organizator listopadowego biegu, czyli Gdyńskie Centrum Sportu, zdecydował się udostępnić kolejną pulę na 1000 miejsc. Wpisowe wynosi 60 złotych, a zarejestrować można się TUTAJ. Dzieci i młodzież, żeby wziąć udział w zawodach, będą musiały uiścić kwotę wpisowego w wysokości 10 zł.