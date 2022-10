Bieg Niepodległej w Sopocie. Trasa licząca 4,5 km do pokonania biegiem lub marszem z kijkami

Bieg Niepodległej w Sopocie 12.11.2022

Będzie tłumnie i radośnie w Sopocie w sobotę, 12 listopada 2022 roku. Zawody biegowe "Bieg Niepodległej" nie mają limitu uczestników. A przede wszystkim będzie biało-czerwono. Dwie grupy, które wystartują spod muszli koncertowej przy molu, udadzą się w kierunku Parku Północnego. Biegacze będą mieli do pokonania trasę liczącą 4,5 km, a przebiegać ona będzie po zróżnicowanej nawierzchni. Nie zabraknie też piasku, który często potrafi dać się mocno we znaki. Oprócz biegu w tej edycji na trasie nie zabraknie miłośników marszu z kijkami. Nordic walking rozgrywany będzie także na dystansie 4,5 km. Start zaplanowany został o godz. 9.30.

Jak to często bywa podczas zawodów rekreacyjnych nie same wyniki sportowe będą tego dnia najważniejsze. To okazja do uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości, propagowania idei patriotycznych oraz promocji zdrowego stylu życia.