„Bić albo nie bić”? Gdański Teatr Szekspirowski to odpowiednie miejsce dla gali KSW? 5.06.2021 r. Pudzianowski zmierzy się z Jurkowskim

Pierwsze otwarcie dachu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego miało wyjątkową oprawę i nawiązywało do tradycji renesansowych widowisk miejskich. Dokonał go Mariusz Pudzianowski w przebraniu gladiatora, ciągnąc za cumowniczą linę. Wraz z kilkutysięczną widownią kibicowało mu wówczas aż 90 artystów. Happening uświetnił 450. rocznicę urodzin Williama Szekspira .

Do głównego przeznaczenia Teatru Szekspirowskiego nawiązuje hasło promujące widowisko sportowe, czyli „To fight or not to fight” („Bić albo nie bić”), będące nawiązaniem do słów Hamleta „Być albo nie być”.